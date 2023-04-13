Россияне ударили по Славянску в Донецкой области (ФОТО)

Российские оккупационные войска ночью нанесли ракетный удар по Славянску, а в течение суток 12 апреля обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Попали в жилой сектор, повредили школу, 4 многоэтажки и 3 частных дома", - отметил он.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Telegram главы ОВА

Также в течение суток 12 апреля под обстрелами находились Угледар и Новоукраинка, там обошлось без жертв.

В результате обстрелов в Кураховке повреждены 26 частных домов, один человек получил ранение. Еще 2 дома повреждены в Берестках — громада попала под обстрелы из Ураганов и артобстрел.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: Telegram главы ОВА

На Лисичанском направлении враг бьет по Северску - в городе повреждены двухэтажка и несколько частных домов.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донецкой области, ранили еще двоих.

Напомним, российские военные за 10 апреля ранили 5 жителей Донбасса: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимилиановке.