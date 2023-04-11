Обстрелы Донбасса: поврежден газопровод, есть раненые

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по Донецкой области. За 10 апреля россияне ранили 5 жителей Донбасса: в Бахмуте, Торецке, Константиновке, Очеретино и Максимилиановке.

На Волновахском направлении 3 дома повреждены, на Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино — в результате ракетного удара повреждены хозяйственные постройки, написал глава области Павел Кириленко.

В течение суток россияне 5 раз обстреляли Курахово, но никто из людей не пострадал. В Константиновке в результате артобстрела и ракетных ударов повреждены 16 частных домов, 7 многоэтажек и газопровод, один человек получил ранения.

Также поврежден дом в Марковом. Три дома повреждены в Торецком обществе, зафиксированы обстрелы Соледарской общины. На Лисичанском направлении разрушены хозяйственные постройки в Ямполе Лиманской общины, повреждены дома в Северске.

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки 9 марта нанесли удар со "Смерчей" по Дружковке, в результате чего были ранены 2 человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску.