Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: два человека погибли

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате вражеских обстрелов в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены 2 частных дома. В селе Ивашки – частный дом и трактор.

В селе Кучеривка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.

По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице.

Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами.

Также в области идет разминирование. За сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Отметим, оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 11 апреля атаковали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.