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Армия РФ обстреляла четыре района Харьковщины: два человека погибли
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате вражеских обстрелов в селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены 2 частных дома. В селе Ивашки – частный дом и трактор.
В селе Кучеривка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.
По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице.
Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами.
Также в области идет разминирование. За сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов.
Отметим, оккупационные силы Российской Федерации в течение суток 11 апреля атаковали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.
В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.