ЗСУ за добу відбили понад 50 атак і збільшити втрати окупантів на 460 військових - Генштаб

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 56 атак на чотирьох напрямках фронту. Нові дані опублікували в Генеральному штабі ЗСУ.

Українська авіація п‘ять разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки ворогів. Підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили станцію радіоелектронної боротьби, пункт управління армії Росії, озброєння і три райони зосередження живої сили.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали 181550, за останню добу збільшилися на 460.

Танків ‒ 3653 (+3) од,

Бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,

Артилерійських систем– 2785 (+1) од,

Водночас окупанти завдали 9х авіаційних та 19х ракетних ударів, з них 13х з систем ППО С-300 по мирним містам Слов'янськ та Краматорськ, 42х патронів з МЛРС по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Дані: Генеральний штаб ЗСУ

В результаті ударів є загиблі і поранені серед мирного населення, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Головні зусилля окупанти зосередили на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Марʼїнському напрямках. За Бахмут та Марʼїнку тривають найзапекліші бої.

Купʼянська вісь: обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворична, Западне, Лиман Першей, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка, Берестов у Харківській області.

Вісь Лиман: Протягом минулої доби ворог провів невдалі наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Від артилерійського обстрілу постраждали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва та Спірне Донецької області.

Вісь Бахмута: ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Орігово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Діліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

Вісь Авдіївки: ворог безуспішно наступав в Новокалиновоському та Первомайському районах Донецької області. Обстрілювали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка.

Вісь Марʼїнка: наші захисники відбили численні атаки ворога в районі селища Марʼїнка Донецької області. Водночас під ворожий вогонь потрапили Победа та Новомихайлівка.

Шахтарське вісь: минулої доби ворог не здійснював наступальних операцій. Обстріляли населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар на Донецькій області.

Запорізький і херсонський напрямки: За минулу добу поблизу прифронтової обстріляли понад 40-х населених пунктів. Серед них Времівка, Новопільська Донецька область; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Орігів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та м. Херсон.

Нагадаємо, у Слов'янську через ракетний обстріл частково зруйновано п'ятиповерхівку.