Обстрелы Херсонской области: оккупанты за сутки убили двух человек и ранили еще четверых

Российские оккупанты в течение 13 апреля обстреляли ряд населенных пунктов Херсонской области, в результате чего два человека погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что войска РФ совершили 68 обстрелов, выпустив 280 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации. Город Херсон враг обстрелял четыре раза.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в селе Змиевка и парковую зону в Херсоне.

Напомним, в течение 12 апреля российские оккупанты 46 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Тогда один человек погиб, еще двое получили ранения.