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Оккупанты обстреляли парк и школу в Херсонской области: есть жертвы (ВИДЕО)

Оккупанты обстреляли парк и школу в Херсонской области: есть жертвы (ВИДЕО)
Последствия обстрелов. Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупационные войска 13 апреля в очередной раз обстреляли Херсон и область, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Враг попал в один из парков. Из-за российских обстрелов травмы несовместимые с жизнью получил мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, вражеская авиация ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

В результате вражеской атаки 62-летний завхоз, который находился в образовательном учреждении, погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранение.

Напомним, российские оккупанты в течение суток 12 апреля 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Автор:
Нина Комащенко