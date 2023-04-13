- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)
Служба безопасности установила местонахождение еще двух схронов с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы перед контрнаступлением Сил обороны в прошлом году.
В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
- боевые гранаты;
- 800 патронов к стрелковому оружию.
Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.
Из ящика изъято:
- два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;
- патроны калибра 7,62 мм.
Выявленные боеприпасы направлены на потребности подразделений Вооруженных Сил Украины.