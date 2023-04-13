На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)

Служба безопасности установила местонахождение еще двух схронов с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы перед контрнаступлением Сил обороны в прошлом году.

В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;

боевые гранаты;

800 патронов к стрелковому оружию.

Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Из ящика изъято:

два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;

патроны калибра 7,62 мм.

Выявленные боеприпасы направлены на потребности подразделений Вооруженных Сил Украины.