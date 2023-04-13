ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)

На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)

Служба безопасности установила местонахождение еще двух схронов с российскими средствами поражения в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговщины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что оккупанты скрыли эти арсеналы перед контрнаступлением Сил обороны в прошлом году.

В результате оперативных действий в заброшенном здании вблизи одного из военных объектов обнаружено:

  • 21 артиллерийский снаряд калибра 30 мм;
  • боевые гранаты;
  • 800 патронов к стрелковому оружию.

Другой замаскированный вражеский тайник найден в нежилом помещении рядом с зернохранилищем.

Из ящика изъято:

  • два выстрела в реактивные противотанковые гранатометы и пороховый заряд к ним;
  • патроны калибра 7,62 мм.
Фото 2 — На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)
Фото 3 — На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)
Фото 4 — На Черниговщине обнаружили два тайника с российским боеприпасами (ФОТО)

Выявленные боеприпасы направлены на потребности подразделений Вооруженных Сил Украины.

Автор:
Светлана Манько