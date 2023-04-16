Более 500 оккупантов и сбитый самолет Су-25-Генштаб проинформировал о потерях противника за сутки

За прошедшие сутки ВСУ сбили вражеский самолет Су-25. Авиация Сил Обороны совершила 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 – по зенитно-ракетным комплексам. Обновленные данные опубликовали в Генштабе ВСУ.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района, где сосредотачивались оккупанты, их вооружение и военная техника, а также Вооруженные силы попали в район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

За последние сутки ВСУ ликвидировали 520 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.23 ориентировочно составили:

личного состава -182070

танков- 3657 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 7083 (+10) ед.

артиллерийских систем – 2795 (+10) ед.

В течение суток оккупанты нанесли 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Данные: Генеральный штаб ВСУ

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка: на этих направлениях наши воины отбили более 60 атак противника.

На Марьинском направлении вражеских обстрелов подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник безуспешно провел атаку в районе населённого пункта Хромово.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дыловка и Нью-Йорк Донецкой области.

В Купянском направлении враг минировал местность четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двухлетней и Берестовой Харьковской области.

Лиманское направление : оккупанты безуспешно наступали вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно наступал в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Враг обстреливал более 15 населенных пунктов, находящихся недалеко от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг обстрелял пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обстрелял населенные пункты рядом с линией боевого столкновения: Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.

Напомним, в субботу, 15 апреля, российские войска обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины.