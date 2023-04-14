В Славянске из-за массированного обстрела частично разрушена пятиэтажка, погибло шесть человек (ФОТО, ВИДЕО)

По меньшей мере пять взрослых и ребенок погибли в результате обстрела Славянска Донецкой области 14 апреля. Кроме того, как свидетельствуют данные полиции, по меньшей мере еще 17 человек получили ранения.

"Сегодняшний удар по Славянску стал одним из самых массированных с начала текущего года. Сразу несколько прилетов в разные районы города. Разрушены многоэтажки, пострадала школа", - отметил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По словам главы города, под завалами одной из многоэтажек оставались семеро человек, в том числе ребенок. На месте работают спасательные службы. Впрочем, впоследствии пресс-секретарь руководителя Офиса президента Даша Заривная сообщила, что ребенка из-под завалов вытащили, однако он скончался в машине скорой помощи.

В целом сложности, по данным Ляха, повреждено пять многоэтажек, пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и автомобили. По предварительным данным, использованы были ракеты С-300.

Руководитель города сообщил также, что люди, чьи дома пострадали в результате обстрела и которым необходимо размещение, будут временно расселены в пунктах несокрушимости с предоставлением спального места.

"Оккупанты жестоко обстреляли город... Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим", - прокомментировал событие президент Владимир Зеленский.

Напомним, что посреди минувшей ночи россияне нанесли по Славянску ракетный удар, попав в жилой сектор. По данным областной военной администрации, были повреждены школа, четыре многоэтажки и три частных дома.