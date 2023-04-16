Понад 500 окупантів і збитий літак Су-25- Генштаб проінформував про втрати противника за добу

Минулої доби ЗСУ збили ворожий літак Су-25. Авіація Сил Оборони здійснила 11 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів і 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Оновлені дані опублікували у Генштабі ЗСУ.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони, де зосереджувалися окупанти, їхнє озброєння і військова техніка, а також Збройні сили поцілили в район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.

За останню добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.23 орієнтовно склали:

особового складу -182070

танків- 3657 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7083 (+10) од.

артилерійських систем - 2795 (+10) од.

Впродовж доби окупанти завдали 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Дані: Генеральний штаб ЗСУ

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марʼїнка: на цих напрямках наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Марʼїнка, Курахове, Победа та Новомихайлівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняються бої за Бахмут. Противник безуспішно провів атаку в районі населеного пункту Хромове.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Дилївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Купʼянському напрямку ворог мінував місцевість чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

Лиманський напрямок: окупанти безуспішно наступали поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник безуспішно наступав в районах Авдїївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Ворог обстрілював обстріли більш як 15 населених пунктів, які знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них - Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог обстріляв пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обстріляв населені пункти, які поряд з лінією бойового зіткнення: Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

Нагадаємо, в суботу, 15 квітня, російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули дві жінки.