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Оккупанты нанесли два авиаудара по Запорожской области
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, за минувшие сутки под вражеским ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов области.
"Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов пережил Запорожский край за сутки", - уточнил Малашко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Авиаудары оккупанты нанесли по Гуляйполю и Орехову.
Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.
Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, ночью 9 апреля армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Погибли мужчина и одиннадцатилетний ребенок.