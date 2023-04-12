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Происшествия
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Оккупанты нанесли два авиаудара по Запорожской области

Оккупанты нанесли два авиаудара по Запорожской области
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки под вражеским ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов области.

"Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов пережил Запорожский край за сутки", - уточнил Малашко.

Авиаудары оккупанты нанесли по Гуляйполю и Орехову.

Враг попал по территории фермерского хозяйства и предприятия пищевой промышленности.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, ночью 9 апреля армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Погибли мужчина и одиннадцатилетний ребенок.

Автор:
Светлана Манько