Взрывы в Николаеве: войска оккупантов открыли огонь из артиллерии

Военные российской армии около 14:45 1 июня начали артиллерийский обстрел Николаеве. В городе включили воздушную тревогу.

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Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в Facebook.

"В городе раздаются взрывы! Прошу всех быть максимально осторожными! Держитесь подальше от окон", — призвал мэр горожан.

Глава Николаевской ОГА Виталия Ким предупреждал, что российские оккупанты активизировала большие силы, чтобы приблизится к Николаеву. Поэтому он рекомендовал горожанам, которые уехали, не возвращаться ближайшие 2-3 недели.

Ранее, 22 мая, российские оккупационные войска нанесли удар по Николаеву кассетными снарядами.