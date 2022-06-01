Вибухи у Миколаєві: війська окупантів відкрили вогонь із артилерії

Військові російської армії близько 14:45 1 червня розпочали артилерійський обстріл Миколаєва. У місті увімкнули повітряну тривогу.

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Про це повідомив мер Олександр Сенкевич у Facebook.

"У місті лунають вибухи! Прошу всіх бути максимально обережними! Тримайтеся подалі від вікон", - закликав мер городян.

Голова Миколаївської ОДА Віталія Кім попереджав, що російські окупанти активізували великі сили, щоб наблизитися до Миколаєва. Тому він рекомендував городянам, які поїхали, не повертатися найближчі 2-3 тижні.

Раніше, 22 травня, російські окупаційні війська завдали удару по Миколаєву касетними снарядами.