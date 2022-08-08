Взрывы в Харькове: Россия нанесла удары по городу, один человек погиб

Утром 8 августа Харьков снова попал под вражеский обстрел. С 10:17 в городе и Харьковской области уже третий раз объявили воздушную тревогу с начала суток, в самом Харькове прогремели взрывы.

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В 10:19 глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты наносят удары по областному центру.

"Внимание! Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест", - обратился Синегубов к горожанам.

В 10:26 появилась предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил, что утром обстреляли Павлово Поле.

"Несколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях – обстрелы могут повториться", - призвал мэр.

В 10:41 подтвердилась информация об одном погибшем.

"Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным", - прокомментировал Терехов.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Чугуевский и Харьковский районы области. От обстрелов со стороны россиян погиб мужчина 58 лет в Чугуеве, как выяснилось, он — гражданин РФ.