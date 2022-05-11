Зеленский распорядился учредить стипендию имени Кравчука: как еще увековечат первого президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и утвердить план мероприятий по увековечению памяти первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом говорится в указе главы государства №330 от 11 мая.

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В частности, правительство должно предусмотреть учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления; издание научных трудов, сборников выступлений и публикаций Кравчука, организацию экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности политика, а также соответствующих циклов теле- и радиопередач.

Также президент поручил Кабмину обеспечить похороны Кравчука и создал комиссию по их организации. Ее сопредседателями назначены глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В состав комиссии также вошли председатель Верховной Рады (по согласию), замглавы ОП, отвечающий за вопросы протокола, а также министры: экономики; внутренних дел; обороны; развития общин и территорий; иностранных дел; финансов; инфраструктуры; социальной политики; здравоохранения; культуры и информационной политики; Кабинета министров. Вошли в нее и руководитель Государственного управления делами, начальник Киевской городской военной администрации и мэр Киева (по согласию).

Напомним, что Кравчук скончался 10 мая после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Он стал первым умершим президентом Украины.

При этом за неделю до этого в Минске скончался на 88-м году жизни бывший председатель Верховного совета Белорусской ССР, а затем независимой Беларуси Станислав Шушкевич, который вместе с Кравчуком и президентом России Борисом Ельциным подписали в декабре 1991 года Беловежское соглашение о создании СНГ, которое констатировало распад СССР.