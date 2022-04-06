Умер рупор Кремля: в РФ заявили о смерти Жириновского

Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", – написал Володин.

Стоит отметить, что 25 марта российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, а также таблоид Mash уже сообщали о смерти Жириновского, однако тогда эта информация не подтвердились.

По официальным данным, состояние здоровья политика было стабильным и он продолжал лечение в больнице.

Напомним, Владимир Жириновский известен своими откровенно антиукраинскими взглядами. Он неоднократно публично призывал уничтожить Украину как государство.

В частности, в 2014 году направил правительствам Польши, Венгрии и Румынии предложение разделить Украину вместе с Россией. Жириновский предложил провести референдум о присоединении к Польше Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей, Румынии и Венгрии — Черновцы и Закарпатье, а остальные должны были отойти в состав России.

По его мнению, Украиной должна оставаться только центральная часть государства.

В марте - апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил группу, проводившую сбор денежных средств для самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

В нее вошли члены ЛДПР, в том числе руководители и представители региональных отделений партии, а также другие депутаты Госдумы, говорится далее в сообщении. В частности, при содействии представителей "ДНР" на сайтах ЛДПР появились объявления о сборе средств, а на территории РФ были открыты пункты сбора.

Кроме этого, в декабре 2021 года Жириновский призвал РФ начать в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года бомбардировку Украины.

В апреле 2014 года СБУ запретила ему посещать Украину, а в июле 2014 года МВД возбудило против Жириновского уголовное производство.