Помер рупор Кремля: в РФ заявили про смерть Жириновського

Російський політик, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер на 76-му році життя.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив речник Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.

"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", — написав Володін.

Варто зазначити, що 25 березня російське державне агентство "РИА Новости " із посиланням на члена Ради Федерації Олександра Пронюшкіна, а також таблоїд Mash вже повідомляли про смерть Жириновського, проте тоді ця інформація не підтвердилася.

За офіційними даними, стан здоров'я політика був стабільним і він продовжував лікування у лікарні.

Нагадаємо, Володимир Жириновський відомий своїми відверто антиукраїнськими поглядами. Він неодноразово привселюдно закликав знищити Україну як державу.

Зокрема, у 2014 році направив урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію поділити Україну разом із Росією. Жириновський запропонував провести референдум про приєднання до Польщі Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей. Румунії та Угорщини — Чернівці та Закарпаття, а решта мали відійти до складу Росії.

На його думку, Україною має залишатися лише центральна частина держави.

У березні - квітні 2014 року Жириновський створив та очолив групу, яка проводила збір коштів для самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".

До неї увійшли члени ЛДПР, зокрема керівники та представники регіональних відділень партії, а також інші депутати Держдуми, йдеться у повідомленні. Зокрема, за сприяння представників "ДНР" на сайтах ЛДПР з'явилися оголошення про збір коштів, а на території РФ були відкриті пункти збору.

Крім цього, у грудні 2021 року Жириновський закликав РФ розпочати в ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року бомбардування України.

У квітні 2014 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну, а у липні 2014 року МВС порушило проти Жириновського кримінальне провадження.