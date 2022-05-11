Зеленський розпорядився заснувати стипендію імені Кравчука: як ще увічнять першого президента

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити план заходів щодо увічнення пам'яті першого президента України Леоніда Кравчука. Про це йдеться в указі глави держави №330 від 11 травня.

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Зокрема, уряд має передбачити заснування іменної державної стипендії за особливі досягнення у сфері державного управління; видання наукових праць, збірок виступів, публікацій Кравчука; організацію експозицій, виставок архівних документів, фото- та інших матеріалів про життя та діяльність політика, а також відповідних циклів теле- і радіопередач.

Також президент доручив Кабміну забезпечити поховання Кравчука та створив комісію з його організації. Її співголовами призначено голову Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

До складу комісії також увійшли голова Верховної Ради (за згодою), заступник голови ОП, який відповідає за питання протоколу, а також міністри: економіки; внутрішніх справ; оборони; розвитку громад та територій; іноземних справ; фінансів; інфраструктури; соціальної політики; охорони здоров'я; культури та інформаційної політики; Кабінету Міністрів. Увійшли до неї і керівник Державного управління справами, начальник Київської міської військової адміністрації та мер Києва (за згодою).

Нагадаємо, що Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби на 89-му році життя. Він став першим президентом України, який помер.

При цьому за тиждень до цього в Мінську помер на 88-му році життя колишній голова Верховної ради Білоруської РСР, а після цього й незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, який разом із Кравчуком та президентом Росії Борисом Єльциним підписали у грудні 1991 року Біловезьку угоду про створення СНД, яка констатувала розпад СРСР.