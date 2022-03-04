Жители Энергодара из-за обстрелов Запорожской АЭС остались без отопления – мэр

По состоянию на 07:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его слова, территориальные структурные подразделения госучреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

Установлено, что радиационный гамма фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:

– город Энергодар – 9-12 мкР/час;

– город Мелитополь – 9-12 мкР/час;

– пгт К-Днепровка – 11.2 мкР/час;

– города Бердянск, Орехов, Токмак, пгт Черниговка и Андреевка – 12,5 мкР/час;

– город Пологи – гамма фон 11-14 мкР/час;

– город Васильевка 16 мкР/час.

Орлов добавил, что из-за повреждения теплотрассы во время обстрелов Энергодар остался без отопления.

“Сейчас выясняем возможность его обновления”, – отметил мэр.

Напомним, вчера, 3 марта, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности.

По информации МВД, из-за обстрелов был отключен один блок.

После этого оккупанты захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции.