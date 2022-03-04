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Жители Энергодара из-за обстрелов Запорожской АЭС остались без отопления – мэр
По состоянию на 07:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По его слова, территориальные структурные подразделения госучреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава" провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона.
Установлено, что радиационный гамма фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:Подписывайтесь на наш Telegram канал
– город Энергодар – 9-12 мкР/час;
– город Мелитополь – 9-12 мкР/час;
– пгт К-Днепровка – 11.2 мкР/час;
– города Бердянск, Орехов, Токмак, пгт Черниговка и Андреевка – 12,5 мкР/час;
– город Пологи – гамма фон 11-14 мкР/час;
– город Васильевка 16 мкР/час.
Орлов добавил, что из-за повреждения теплотрассы во время обстрелов Энергодар остался без отопления.
“Сейчас выясняем возможность его обновления”, – отметил мэр.
Напомним, вчера, 3 марта, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.
Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности.
По информации МВД, из-за обстрелов был отключен один блок.
После этого оккупанты захватили административный корпус Запорожской атомной электростанции.