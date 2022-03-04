Жителі Енергодару через обстріл Запорізької АЕС залишилися без опалення – мер

Станом на 07:00 радіаційне тло на території Запорізької області залишається без змін і не несе загрози життю та здоров'ю населення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, територіальні структурні підрозділи держустанови "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

– місто Енергодар – 9-12 мкР/година;

– місто Мелітополь – 9-12 мкР/година;

– смт К-Дніпровка – 11.2 мкР/година;

– міста Бердянськ, Оріхів, Токмак, смт Чернігівка та Андріївка – 12,5 мкР/год;

– місто Пологи – гама фон 11-14 мкР/година;

– місто Василівка 16 мкР/година.

Орлов додав, що через пошкодження теплотраси під час обстрілу Енергодар залишився без опалення.

"Наразі з'ясовуємо можливість його оновлення", — зазначив мер.

Нагадаємо, вчора, 3 березня, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Представники станції заявляють, що на сьогоднішній день на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки.

За інформацією МВС, через обстріл було відключено один блок.

Після цього окупанти захопили адміністративний корпус Запорізької атомної електростанції.