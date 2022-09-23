"AB InBev Efes Украина" и "Сільпо" угощают украинцев любимым "Черниговским"

Пивоваренная компания "AB InBev Efes Украина" привезла из Европы пиво "Черниговское", которое было сварено в разных странах мира для поддержки Украины, и приглашает в национальную сеть супермаркетов "Сільпо" получить его за символическую цену - 0,1 грн, в то время как на других рынках мира, это пиво продается по регулярной цене, ведь это пиво было сварено специально для того, чтобы поддержать украинцев и всю прибыль от продаж ”Черниговское” в мире AB InBev перечисляет через Caritas International для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи в Украине.

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Маркетинг-директор AB InBev Efes Украина Анна Руденко, по инициативе которой состоялся запуск этого глобального проекта в мире, рассказывает: "Черниговское Светлое" – это любимый сорт миллионов украинцев. Я горжусь тем, что мы смогли запустить наше "Черниговское" в Великобритании, Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Польше, Дании, Австрии, Швейцарии, Соединенных Штатах, Канаде, Колумбии и Бразилии. AB InBev гарантирует минимум $5 млн от этой инициативы на гуманитарную помощь Украине. И это не только о деньгах, которые компания переводит для помощи Украине. Таким образом мы рассказываем миру об украинской культуре пивоварения, украинском бренде пива, а также напоминаем о том, что в Украине продолжаются боевые действия и украинцы нуждаются в помощи и поддержке".

Для того чтобы больше украинцев имели возможность попробовать это уникальное "Черниговское" мы ввели ограничение по количеству, которое будет реализовано через программу "Собственный Счет" - 2 банка "Черниговское" за 10 копеек на один чек в день. При покупке на этот же счет большего количества банок стоимость банки растет до 100 грн. Все полученные деньги от активации также будут перечислены на благотворительность через Caritas Ukraine".

Директор по маркетингу "Сільпо" Екатерина Огуряева отметила: "Мы высоко оцениваем вклад компании "AB InBev Efes Украина" в поддержку населения Украины через нестандартные и яркие проекты. Именно таков запуск пива "Черниговское" на 14 ключевых мировых рынках. И сегодня рады, что есть возможность угостить украинцев пивом, которое сварено в поддержку Украины и украинцев в наших магазинах. Будем! И вместе к победе!"