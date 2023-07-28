От калорийности дров зависит то, как долго они будут гореть и сколько тепла отдадут. В зависимости от породы, дрова есть более калорийны или менее.

Менее калорийные используют для небольших помещений или для поддержания температуры в доме, который отапливается другими видами энергоисточников. В любом случае купить дрова Киев впрок – это выгодно и рентабельно.

Как по калорийности и теплоотдаче выбрать дрова?

Для начала давайте разберемся, что такое вообще калорийность твердого топлива. Калорийность или теплотворная способность дров – это способность, в данном случае древесины, выделять тепловую энергию, которая сможет прогреть 1 грамм воды на 1 С.

Калорийность дров по породам зависит от состояния плотности волокон в древесине. Чем плотнее древесина, тем калорийность дров выше.

Самые плотные породы дров:

клен

граб

дуб

ясень

акация.

Менее плотные, соответственно, менее калорийные:

липа

сосна

осина

тополь

ольха.

Средне плотной считается береза, хотя по теплотворности она мало уступает тому же дубу.

Калорийность дров обозначается в ккал/дм3, но также можно эту единицу измерения перевести в кВт.ч/м3. Обычно калорийность рассчитывается при влажности древесины 20%. При влажности дерева выше этого показателя уменьшается и калорийность продукта, так как больше энергии уходит на испарение влаги из волокон.

Калорийность дров, таблица:

Порода дров Калорийность, ккал/дм3 Калорийность, кВт.ч/м3 Дуб 1600-2400 2900 Граб 1700-2500 3000 Акация 1900-2700 2800 Клен 1500-2300 2600 Ясень 1400-2200 2600 Береза 1400-2200 2300 Сосна 1822 1500-1600 Липа 1907 2100 Ольха 2022 1500 Осина 1500-1900 1700 Тополь 1750 1450

Теперь было бы неплохо понять, что такое теплоотдача дров и в чем разница между теплоотдачей и теплотворностью дров.

Итак, теплоотдача измеряется в процентном отношении и обозначает количество тепла, которое древесина отдает в окружающую среду, сгорая. Например, каждая порода дерева может выделить определенный градус температуры при сгорании, но это не значит, что вся температура уходит на обогрев помещения, а только лишь некоторая ее часть.

Разница между калорийностью и теплоотдачей в том, что калорийность рассчитывается для понимания того, как быстро можно прогреть систему в доме, а теплоотдача – насколько эффективным есть отопление дома данной породой дров.

Теплоотдача дров, таблица:

Порода дров Теплоотдача, % Дуб 75 Граб 85 Акация 60 Клен 85 Ясень 87 Береза 68 Сосна 52 Липа 55 Ольха 46 Осина 51 Тополь 39

Где купить калорийные дрова с высокой теплоотдачей?

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Успешных покупок и тепла в доме!