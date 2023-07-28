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Калорийность дров, таблица

Калорийность дров, таблица
Калорийность дров, таблица

От калорийности дров зависит то, как долго они будут гореть и сколько тепла отдадут. В зависимости от породы, дрова есть более калорийны или менее. 

 Менее калорийные используют для небольших помещений или для поддержания температуры в доме, который отапливается другими видами энергоисточников. В любом случае купить дрова Киев впрок – это выгодно и рентабельно.

Как по калорийности и теплоотдаче выбрать дрова?

Для начала давайте разберемся, что такое вообще калорийность твердого топлива. Калорийность или теплотворная способность дров – это способность, в данном случае древесины, выделять тепловую энергию, которая сможет прогреть 1 грамм воды на 1 С.

Калорийность дров по породам зависит от состояния плотности волокон в древесине. Чем плотнее древесина, тем калорийность дров выше.

Самые плотные породы дров: 

  • клен
  • граб
  • дуб
  • ясень
  • акация. 

Менее плотные, соответственно, менее калорийные:

  • липа
  • сосна
  • осина
  • тополь
  • ольха.

Средне плотной считается береза, хотя по теплотворности она мало уступает тому же дубу.

Калорийность дров обозначается в ккал/дм3, но также можно эту единицу измерения перевести в кВт.ч/м3. Обычно калорийность рассчитывается при влажности древесины 20%. При влажности дерева выше этого показателя уменьшается и калорийность продукта, так как больше энергии уходит на испарение влаги из волокон.

Калорийность дров, таблица:

Порода дров

Калорийность, ккал/дм3

Калорийность, кВт.ч/м3

Дуб

1600-2400

2900

Граб

1700-2500

3000

Акация

1900-2700

2800

Клен

1500-2300

2600

Ясень

1400-2200

2600

Береза

1400-2200

2300

Сосна

1822

1500-1600

Липа

1907

2100

Ольха

2022

1500

Осина

1500-1900

1700

Тополь

1750

1450

Теперь было бы неплохо понять, что такое теплоотдача дров и в чем разница между теплоотдачей и теплотворностью дров.

Итак, теплоотдача измеряется в процентном отношении и обозначает количество тепла, которое древесина отдает в окружающую среду, сгорая. Например, каждая порода дерева может выделить определенный градус температуры при сгорании, но это не значит, что вся температура уходит на обогрев помещения, а только лишь некоторая ее часть.

Разница между калорийностью и теплоотдачей в том, что калорийность рассчитывается для понимания того, как быстро можно прогреть систему в доме, а теплоотдача – насколько эффективным есть отопление дома данной породой дров.

Теплоотдача дров, таблица:

Порода дров

Теплоотдача, %

Дуб

75

Граб

85

Акация

60

Клен

85

Ясень

87

Береза

68

Сосна

52

Липа

55

Ольха

46

Осина

51

Тополь

39

Где купить калорийные дрова с высокой теплоотдачей?

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Успешных покупок и тепла в доме!