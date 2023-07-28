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Калорийность дров, таблица
От калорийности дров зависит то, как долго они будут гореть и сколько тепла отдадут. В зависимости от породы, дрова есть более калорийны или менее.
Менее калорийные используют для небольших помещений или для поддержания температуры в доме, который отапливается другими видами энергоисточников. В любом случае купить дрова Киев впрок – это выгодно и рентабельно.
Как по калорийности и теплоотдаче выбрать дрова?
Для начала давайте разберемся, что такое вообще калорийность твердого топлива. Калорийность или теплотворная способность дров – это способность, в данном случае древесины, выделять тепловую энергию, которая сможет прогреть 1 грамм воды на 1 С.
Калорийность дров по породам зависит от состояния плотности волокон в древесине. Чем плотнее древесина, тем калорийность дров выше.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Самые плотные породы дров:
- клен
- граб
- дуб
- ясень
- акация.
Менее плотные, соответственно, менее калорийные:
- липа
- сосна
- осина
- тополь
- ольха.
Средне плотной считается береза, хотя по теплотворности она мало уступает тому же дубу.
Калорийность дров обозначается в ккал/дм3, но также можно эту единицу измерения перевести в кВт.ч/м3. Обычно калорийность рассчитывается при влажности древесины 20%. При влажности дерева выше этого показателя уменьшается и калорийность продукта, так как больше энергии уходит на испарение влаги из волокон.
Калорийность дров, таблица:
|
Порода дров
|
Калорийность, ккал/дм3
|
Калорийность, кВт.ч/м3
|
Дуб
|
1600-2400
|
2900
|
Граб
|
1700-2500
|
3000
|
Акация
|
1900-2700
|
2800
|
Клен
|
1500-2300
|
2600
|
Ясень
|
1400-2200
|
2600
|
Береза
|
1400-2200
|
2300
|
Сосна
|
1822
|
1500-1600
|
Липа
|
1907
|
2100
|
Ольха
|
2022
|
1500
|
Осина
|
1500-1900
|
1700
|
Тополь
|
1750
|
1450
Теперь было бы неплохо понять, что такое теплоотдача дров и в чем разница между теплоотдачей и теплотворностью дров.
Итак, теплоотдача измеряется в процентном отношении и обозначает количество тепла, которое древесина отдает в окружающую среду, сгорая. Например, каждая порода дерева может выделить определенный градус температуры при сгорании, но это не значит, что вся температура уходит на обогрев помещения, а только лишь некоторая ее часть.
Разница между калорийностью и теплоотдачей в том, что калорийность рассчитывается для понимания того, как быстро можно прогреть систему в доме, а теплоотдача – насколько эффективным есть отопление дома данной породой дров.
Теплоотдача дров, таблица:
|
Порода дров
|
Теплоотдача, %
|
Дуб
|
75
|
Граб
|
85
|
Акация
|
60
|
Клен
|
85
|
Ясень
|
87
|
Береза
|
68
|
Сосна
|
52
|
Липа
|
55
|
Ольха
|
46
|
Осина
|
51
|
Тополь
|
39
Где купить калорийные дрова с высокой теплоотдачей?
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Успешных покупок и тепла в доме!