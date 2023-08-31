Почему орехи и сухофрукты должны быть в ежедневном потреблении

За ответом на этот вопрос мы обратились к специалистам по рациональному питанию онлайн-магазина специализирующегося на продуктах правильного питания - GOOD PRODUCT.

Основные мысли, которые мы почерпнули из общения заключаются в следующем:

1. В ежедневном рационе питания должны присутствовать разные продукты. И такой тип питания намного полезнее, чем скажем, если бы вы ежедневно кушали 5 одинаковых и полезных продуктов.

2. Не нужно за один прием пищи употреблять более 500 грамм пищи. Желудок имеет свойство растягиваться, а чувство насыщения приходит спустя 20 минут после приема пищи. Поэтому и чувство насыщения приходит позже.

3. Желательно сместить основные по объему приемы пищи на первую половину дня. Вторая половина дня должна быть разгрузочной.

4. Пейте воды столько, сколько требуется вашему организму. Без насилия. Но старайтесь выпивать не менее двух литров жидкости ежедневно. Помните, что кофе - это не то же самое что вода. Воду почки не фильтруют, а кофе фильтруют. Поэтому нужно пить жидкость, которая не нагружает дополнительно работу органов.

5. Исключите употребление в пищу заведомо вредных продуктов. И нужно понимать разницу между вредными, не полезными и полезными. Последние два - для насыщения организма и получения пользы от приема пищи.

Где же в этой цепочке питания орехи и сухофрукты?

А они на самом деле могут быть везде. И в сухих завтраках и в десертах и просто как перекус между едой.

Польза орехов весьма и весьма значительна для организма. Давно доказанный факт, что орехи являются богатейшим источником белков, жиров, витаминов, микроэлементов. И самое главное, что вид ореха или его цена не играет решающей роли. Дело в том, что плюс/минус все орехи одинаково полезны. Если сравнивать грецкий орех (самый доступный) и кешью (довольно дорогой) то цена последнего может быть в полтора-два раза выше грецкого. Ну а польза практически та же.

Но лучше, если есть возможность купить несколько видов орехов и сделать ореховый микс. Так вы получите еще больше полезного и разнообразного.

Сухофрукты в этом отношении не такие полезные как орехи, но в значительной мере полезнее, чем просто обычные сладости: конфеты, шоколадки, батончики и т.д. Очень хорошо если вы сможете себя или вашего ребенка перестроить на употребление сухофруктов вместо обычных магазинных сладостей. Да, магазинные сладости более доступные, но это не более чем дешевый набор углеводов для порчи зубов и аппетита.

Помните, что поток энергии внутри вас, который является вашей движущей силой в жизни, складывается из частиц, одной из которых является правильное питание и умеренное потребление продуктов.

Желаем всем доброго здравия и хорошего настроения! Приходите за полезными продуктами в магазин орехов и сухофруктов GOOD PRODUCT.