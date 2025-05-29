99% "ограниченно пригодных" после повторного ВЛК могут служить

Более 50% украинцев, имевших статус "ограниченно пригодный" к военной службе, уже прошли повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК). Из них почти 99% были признаны годными к прохождению службы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения народного депутата, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федора Вениславского, передает Укринформ.

Повторная медкомиссия

Более половины украинцев, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" к военной службе, уже прошли повторную военно-врачебную комиссию.

По результатам обзоров, 99% из них были признаны годными к службе полностью или с ограничениями. Это свидетельствует о системном изменении в подходе к медицинскому учету, ведь раньше такая категория часто использовалась во избежание службы, отмечает Вениславский.

Около половины лиц, прошедших повторное ВЛК, получили статус пригодных без ограничений, другие с ограничениями, что позволяет им служить в тыловых подразделениях, частях обеспечения или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Количество жалоб на работу ВЛК является минимальным, что указывает на прозрачность процесса. По оценкам парламентариев, отмена категории "ограниченно годная" позволила существенно обновить учет военнообязанных и уменьшить количество злоупотреблений, подытожил он.

Напомним, в медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволит оформлять выводы онлайн. С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений возможно для прошедших обучение ВЛК, а с 1 апреля 2025 года эта практика станет обязательной для всех комиссий.