Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,26

47,08

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

99% "ограниченно пригодных" после повторного ВЛК могут служить

ВСУ, война, военные
99% военнообязанных получили статус годных. / Генштаб ВСУ

Более 50% украинцев, имевших статус "ограниченно пригодный" к военной службе, уже прошли повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК). Из них почти 99% были признаны годными к прохождению службы.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения народного депутата, члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федора Вениславского, передает Укринформ.

Повторная медкомиссия

Более половины украинцев, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" к военной службе, уже прошли повторную военно-врачебную комиссию.

По результатам обзоров, 99% из них были признаны годными к службе полностью или с ограничениями. Это свидетельствует о системном изменении в подходе к медицинскому учету, ведь раньше такая категория часто использовалась во избежание службы, отмечает Вениславский.

Около половины лиц, прошедших повторное ВЛК, получили статус пригодных без ограничений, другие с ограничениями, что позволяет им служить в тыловых подразделениях, частях обеспечения или территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Количество жалоб на работу ВЛК является минимальным, что указывает на прозрачность процесса. По оценкам парламентариев, отмена категории "ограниченно годная" позволила существенно обновить учет военнообязанных и уменьшить количество злоупотреблений, подытожил он.

Напомним, в медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволит оформлять выводы онлайн. С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений возможно для прошедших обучение ВЛК, а с 1 апреля 2025 года эта практика станет обязательной для всех комиссий.

Автор:
Ольга Опенько