Как обжаловать заключение ВЛК: пошаговая инструкция для военнообязанных

После 5 июня 2025 года военнообязанные, ранее признанные ограниченно пригодными, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

По результатам осмотра им будет присвоен новый статус, определяющий дальнейшую пригодность к службе. В случае несогласия с заключением комиссии лицо имеет право на обжалование в досудебном или судебном порядке.

Досудебный порядок обжалования

Это первый шаг, рекомендуемый пройти до обращения в суд. Нужно подать письменное заявление в высший по уровню ВЛК. Порядок и иерархия выглядят так:

Если вывод предоставила районная или городская ВЛК – жалоба подается в областную ВЛК или ВЛК г. Киева;

Если вывод предоставила областная ВЛК – обращение подается в Центральную ВЛК или ВЛК региона;

Если решение принято ВЛК региона, его можно обжаловать только в ЦВЛК или в судебном порядке;

Постановления Центральной ВЛК обжалуются только в суде.

В заявлении следует изложить основания несогласия (например, проигнорированное заболевание, неточный диагноз, нарушение процедуры), добавить копию заключения ВЛК и по возможности дополнительные документы: справки, выписки, результаты анализов, другие медицинские выводы.

По результатам рассмотрения жалобы высшее ВЛК может либо оставить заключение действующим, либо направить на повторный или контрольный медосмотр.

Как обжаловать заключение ВЛК в суде

Выводы ВЛК можно оспорить в административном суде. Это актуально, если лицо не согласна с результатом ВЛК, а также если жалоба в высшую ВЛК не дала результата.

В суд можно обратиться в течение 3 месяцев, если жалоба подавалась в высшую ВЛК, или в течение 6 месяцев, если досудебного разбирательства не было.

Исковое заявление должно содержать:

название суда, к которому обращается истец;

информацию о истце и ответчике (ФИО, адреса);суть обжалуемого решения ВЛК;

описание обстоятельств, свидетельствующих о нарушении прав;

требования истца (например, признать заключение ВЛК противоправным и обязать провести повторную ВЛК);

список документов: копия заключения ВЛК, медицинские справки, другие доказательства.

Суд может назначить судебно-медицинскую экспертизу или потребовать дополнительную информацию. Следует помнить, что подача иска не останавливает действие вывода ВЛК, поэтому важно не затягивать действия — иначе решение вступит в силу, а вы теряете возможность защитить свои права вовремя.

Напомним, в медицинской информационной системе ВСУ запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии, что позволит оформлять выводы онлайн. С 1 марта 2025 года оформление электронных постановлений возможно для прошедших обучение ВЛК, а с 1 апреля 2025 года эта практика станет обязательной для всех комиссий.