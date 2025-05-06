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Кабмин внес изменения в порядок призыва во время мобилизации: что предусмотрено

военный
Правительство внесло изменения в порядок мобилизации.

Во вторник, 6 мая Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 №560. Изменения касаются как вопросов отсрочки, так и вопросов прохождения ВЛК.

Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Что изменится?

Предусматривается внедрение следующих изменений:

  • военнообязанные и резервисты будут получать направление на медосмотр через Единый госреестр;
  • конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе ;
  • учтены случаи, когда решение о пригодности утратило силу;
  • обновлен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку. Например, для женщин и мужчин, удерживающих троих и более детей до 18 лет;
  • в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов появится отметка о вручении повестки;
  • урегулирован порядок подачи документов на получение отсрочки для соискателей образования.

Напомним, Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ о разбронировании отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.

Автор:
Татьяна Ковальчук