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Кабмін вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: що передбачено
У вівторок, 6 травня, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560. Зміни стосуються як питань відстрочки, так і питань проходження ВЛК.
Про це повідомив народний депутат, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко
Що зміниться?
Передбачається впровадження наступних змін:
- військовозобов’язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний держреєстр;
- конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
- враховано випадки, коли рішення про придатність втратило чинність;
- оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку. Наприклад, для жінок і чоловіків, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;
- в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з’явиться відмітка про вручення повістки;
- врегульовано порядок подачі документів на отримання відстрочки для здобувачів освіти.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, яких потребує армія.