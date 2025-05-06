Кабмін вніс зміни до порядку призову під час мобілізації: що передбачено

У вівторок, 6 травня, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 №560. Зміни стосуються як питань відстрочки, так і питань проходження ВЛК.