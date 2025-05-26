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Як оскаржити висновок ВЛК: покрокова інструкція для військовозобовʼязаних
Після 5 червня 2025 року військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.
За результатами огляду їм буде присвоєно новий статус, що визначатиме подальшу придатність до служби. У разі незгоди з висновком комісії особа має право на оскарження — у досудовому або судовому порядку.
Досудовий порядок оскарження
Це перший крок, який рекомендується пройти до звернення в суд. Потрібно подати письмову заяву до вищої за рівнем ВЛК. Порядок та ієрархія виглядають так:
- Якщо висновок надала районна або міська ВЛК — скарга подається до обласної ВЛК або ВЛК м. Києва;
- Якщо висновок надала обласна ВЛК — звернення подається до Центральної ВЛК або ВЛК регіону;
- Якщо рішення ухвалене ВЛК регіону — його можна оскаржити лише у ЦВЛК або в судовому порядку;
- Постанови Центральної ВЛК — оскаржуються лише в суді.
У заяві слід викласти підстави незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, неточний діагноз, порушення процедури), додати копію висновку ВЛК та за можливості — додаткові документи: довідки, виписки, результати аналізів, інші медичні висновки.
За результатами розгляду скарги вища ВЛК може або залишити висновок чинним або направити на повторний чи контрольний медогляд.
Як оскаржити висновок ВЛК в суді
Висновки ВЛК можна оскаржити в адміністративному суді. Це актуально, якщо особа не погоджується з результатом ВЛК, а також якщо скарга у вищу ВЛК не дала результату.
До суду можна звернутися протягом 3 місяців якщо скарга подавалася до вищої ВЛК, або протягом 6 місяців якщо досудового розгляду н було.
Позовна заява має містити:
- назву суду, до якого звертається позивач;
- інформацію про позивача та відповідача (ПІБ, адреси);суть оскаржуваного рішення ВЛК;
- опис обставин, що свідчать про порушення прав;
- вимоги позивача (наприклад, визнати висновок ВЛК протиправним та зобов’язати провести повторну ВЛК);
- перелік документів: копія висновку ВЛК, медичні довідки, інші докази.
Суд може призначити судово-медичну експертизу або витребувати додаткову інформацію. Варто пам’ятати, що подання позову не зупиняє дію висновку ВЛК, тому важливо не зволікати з діями — інакше рішення набуде чинності, а ви втрачаєте можливість захистити свої права вчасно.
Нагадаємо, в медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволить оформлювати висновки онлайн. З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов можливе для ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх комісій.