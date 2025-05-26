Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,01

EUR

46,99

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,24

47,09

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як оскаржити висновок ВЛК: покрокова інструкція для військовозобовʼязаних

висновок ВЛК
Як оскаржити висновок ВЛК / Depositphotos

Після 5 червня 2025 року військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

За результатами огляду їм буде присвоєно новий статус, що визначатиме подальшу придатність до служби. У разі незгоди з висновком комісії особа має право на оскарження — у досудовому або судовому порядку.

Досудовий порядок оскарження

Це перший крок, який рекомендується пройти до звернення в суд. Потрібно подати письмову заяву до вищої за рівнем ВЛК. Порядок та ієрархія виглядають так:

  • Якщо висновок надала районна або міська ВЛК — скарга подається до обласної ВЛК або ВЛК м. Києва;
  • Якщо висновок надала обласна ВЛК — звернення подається до Центральної ВЛК або ВЛК регіону;
  • Якщо рішення ухвалене ВЛК регіону — його можна оскаржити лише у ЦВЛК або в судовому порядку;
  • Постанови Центральної ВЛК — оскаржуються лише в суді.

У заяві слід викласти підстави незгоди (наприклад, проігнороване захворювання, неточний діагноз, порушення процедури), додати копію висновку ВЛК та за можливості — додаткові документи: довідки, виписки, результати аналізів, інші медичні висновки.

За результатами розгляду скарги вища ВЛК може або залишити висновок чинним або направити на повторний чи контрольний медогляд.

Як оскаржити висновок ВЛК в суді

Висновки ВЛК можна оскаржити в адміністративному суді. Це актуально, якщо особа не погоджується з результатом ВЛК, а також якщо скарга у вищу ВЛК не дала результату.

До суду можна звернутися протягом 3 місяців якщо скарга подавалася до вищої ВЛК, або протягом 6 місяців якщо досудового розгляду н було.

Позовна заява має містити:

  • назву суду, до якого звертається позивач;
  • інформацію про позивача та відповідача (ПІБ, адреси);суть оскаржуваного рішення ВЛК;
  • опис обставин, що свідчать про порушення прав;
  • вимоги позивача (наприклад, визнати висновок ВЛК протиправним та зобов’язати провести повторну ВЛК);
  • перелік документів: копія висновку ВЛК, медичні довідки, інші докази.

Суд може призначити судово-медичну експертизу або витребувати додаткову інформацію. Варто пам’ятати, що подання позову не зупиняє дію висновку ВЛК, тому важливо не зволікати з діями — інакше рішення набуде чинності, а ви втрачаєте можливість захистити свої права вчасно.

Нагадаємо, в медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволить оформлювати висновки онлайн. З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов можливе для ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх комісій.

Автор:
Тетяна Гойденко