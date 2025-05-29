99% "обмежено придатних" після повторного ВЛК можуть служити

Понад 50% українців, які мали статус “обмежено придатний” до військової служби, вже пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). З них майже 99% були визнані придатними до проходження служби.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федора Веніславського, передає Укрінформ.

Повторна медкомісія

Понад половину українців, які раніше мали статус "обмежено придатних" до військової служби, вже пройшли повторну військово-лікарську комісію.

За результатами оглядів, 99% з них були визнані придатними до служби — повністю або з обмеженнями. Це свідчить про системну зміну в підході до медичного обліку, адже раніше така категорія часто використовувалась для уникнення служби, наголошує Веніславський.

Близько половини осіб, що пройшли повторне ВЛК, отримали статус придатних без обмежень, інші — з обмеженнями, що дозволяє їм служити у тилових підрозділах, частинах забезпечення або територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Кількість скарг на роботу ВЛК є мінімальною, що вказує на прозорість процесу. За оцінками парламентарів, скасування категорії "обмежено придатний" дозволило суттєво оновити облік військовозобов’язаних і зменшити кількість зловживань, підсумумвав він.

Нагадаємо, в медичній інформаційній системі ЗСУ запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії, що дозволить оформлювати висновки онлайн. З 1 березня 2025 року оформлення електронних постанов можливе для ВЛК, які пройшли навчання, а з 1 квітня 2025 року ця практика стане обов'язковою для всіх комісій.