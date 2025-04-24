Adobe представила встроенный AI-агент для Photoshop

На мероприятии Adobe Max в Лондоне компания Adobe представила новый интеллектуальный агент, который будет встроен в Photoshop и поможет пользователям в выполнении различных задач.

Об этом пишет Engadget.

Этот агент способен самостоятельно управлять программой, автоматизируя сложные многоступенчатые процессы редактирования.

Интерфейс нового инструмента похож на знакомые чат-боты: пользователь вводит задание в текстовое поле, после чего агент выполняет запрос, показывая все промежуточные шаги. К примеру, во время демонстрации агент применил градиент к тексту, а затем аналогично обработал фон. Доступ к агенту осуществляется через обновленную панель действий Photoshop, которая также содержит список рекомендуемых подсказок.

Кроме AI-агента, Adobe также представила обновленную версию Firefly — своей платформы генеративного искусственного интеллекта для создания изображений, видео, аудио и векторной графики. Теперь все инструменты собраны в едином интерфейсе.

Компания также представила новые генеративные модели: Firefly Image Model 4 и Firefly Image Model 4 Ultra, создающие изображения с разрешением до 2K и обеспечивающие реалистичное изображение людей. Adobe подчеркнула, что эти модели коммерчески безопасны — они не были обучены на защищенных авторским правом материалах.

Кроме того, Adobe впервые открыла Firefly для посторонних моделей. Среди доступных вариантов – Imagen 3 и Veo 2 от Google, а также генерация изображений на основе ChatGPT. Компании-партнеры, включая Google и OpenAI, обязались не использовать данные пользователей Adobe для обучения своих моделей.

По словам представителей Adobe, новые инструменты на базе искусственного интеллекта должны сделать творческий процесс более быстрым и более точным – от первой идеи до финального продукта.

Напомним, что Adobe решила добавить технологию искусственного интеллекта для создания изображений в свое флагманское программное обеспечение Photoshop, стало известно еще в 2023 году.