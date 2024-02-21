Adobe интегрирует искусственный интеллект AI Assistant в программы, работающие с PDF-файлами

Adobe объявила о запуске бета-версии нового инструмента на основе искусственного интеллекта AI Assistant, который поможет прорабатывать PDF-файлы. Он использует генеративные возможности ИИ, чтобы помочь пользователям быстрее и проще находить, понимать и использовать информацию, содержащуюся в PDF-файлах.

Об этом сообщается на сайте Adobe.

AI Assistant базируется на технологии Acrobat Liquid Mode. Целью новшества является максимально расширить возможности цифровых документов, включая улучшенную навигацию, удобные цитаты и форматированный выход.

Сообщается, что благодаря интеграции генеративного искусственного интеллекта Adobe создает инструменты, позволяющие легко преобразовывать информацию в PDF-файлах в профессионально оформленный контент.

В сообщении говорится, что AI Assistant будет предоставлять пользователям средства для лучшего понимания и обработки длинных документов, обеспечивая удобные обзоры и ответы на вопросы по содержанию документов. Этот инструмент также поддерживает оперативное чтение PDF-файлов на мобильных устройствах, сохраняя при этом конфиденциальность и безопасность данных пользователей.

Через интуитивно понятный разговорный интерфейс пользователь сможет задавать вопросы о PDF-файле и AI Assistant ответит, используя собственную базу знаний.

Доступность AI Assistant

Планируется, что после завершения бета-версии доступ к AI Assistant будет возможен через подписку на дополнительные компоненты для пользователей Reader и Acrobat.

К тому времени новые функции AI Assistant доступны в бета-версии для планов подписки Acrobat Standard и Pro Individual и Teams на компьютере и в Интернете на английском языке, а в течение нескольких недель функции появятся для пользователей Reader и все это, как отмечают в компании будет бесплатно.

Напомним, в прошлом году компания Adobe решила добавить технологию искусственного интеллекта для создания изображений в свое флагманское программное обеспечение Photoshop.

Новая функция будет называться "Generative Fill", и она позволит пользователям расширить оригинальное изображение, обрезанное слишком близко к содержимому, созданному компьютером, или добавить функции на основе текстового описания.

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