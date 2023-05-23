Adobe планирует добавить искусственный интеллект в Photoshop

Компания Adobe Inc решила добавить технологию искусственного интеллекта для создания изображений в свое флагманское программное обеспечение Photoshop.

Новая функция будет называться «Generative Fill», и она позволит пользователям расширить оригинальное изображение, обрезанное слишком близко к содержимому, созданному компьютером, или добавить функции на основе текстового описания, пишет Reuters.

Издание отмечает, что таким образом Adobe пытается конкурировать с Dall-E от OpenAI, которая превращает текстовые подсказки в изображение, однако не может использоваться в коммерции. Технологическая система Adobe под названием Firefly была специально создана с легальными для использования данными изображений и которую можно использовать в коммерческих условиях.

Adobe тестировала данную систему в течение примерно шести недель на отдельном веб-сайте, и в 23 мая заявила, что добавит функции на ее основе в Photoshop.

В компании отмечают, что эта функция может по фото одного цветка создать поле цветов на фоне горных вершин.

Эли Гринфилд, главный технический директор цифровых медиа в Adobe, сказала, что цель инструмента состоит не в том, чтобы заменить художников-графиков, а в том, чтобы они могли быстрее создавать новые изображения на основе многих идей. Раньше им приходилось тратить ценные часы на поиск фотоархивов и сшивание фрагментов существующих изображений вручную.

Adobe решил предложить пользователям бесплатную веб-версию своего популярного программного обеспечения для редактирования фотографий Photoshop. Пока сервис открыли для всех желающих в тестовом режиме и только в Канаде.

Искусственный интеллект продолжает интегрироваться во все большее количество программ. Компания Microsoft добавляет свою поисковую систему Bing в чат ChatGPT, еще более укрепляя связь с технологией.