Adobe планує додати штучний інтелект у Photoshop

Компанія Adobe Inc вирішила додати технологію штучного інтелекту для створення зображень у своє флагманське програмне забезпечення Photoshop.

Нова функція буде називатися «Generative Fill», і вона дозволить користувачам розширити оригінальне зображення, яке було обрізане надто близько до вмісту, створеного комп’ютером, або додати функції на основі текстового опису, пише Reuters.

Видання зазначає, що таким чином Adobe намагається конкурувати з Dall-E від OpenAI, яка перетворює текстові підказки на зображення, проте не може використовуватися в комерції. Технологічна система Adobe під назвою Firefly, була спеціально створена з легальними для використання даними зображень і яку можна використовувати в комерційних умовах.

Adobe тестувала дану систему протягом приблизно шести тижнів на окремому веб-сайті, і у 23 трвня заявила, що додасть функції на її основі до Photoshop.

В компанії зазначають, що ця функція може з фото однієї квітки створити поле квітів на фоні гірських вершин.

Елі Грінфілд, головний технічний директор цифрових медіа в Adobe, сказала, що мета інструменту полягає не в тому, щоб замінити художників-графіків, а в тому, щоб вони могли швидше створювати нові зображення на основі багатьох ідей. Раніше їм доводилося витрачати цінні години на пошук фотоархівів і зшивання фрагментів існуючих зображень вручну.

Нагадаємо, Adobe вирішив запропонувати користувачам безкоштовну веб-версію свого популярного програмного забезпечення для редагування фотографій Photoshop. Поки що сервіс відкрили для всіх бажаючих у тестовому режимі і лише в Канаді.

Штучний інтелект продовжує інтегруватися в усе більшу кількість програм. Компанія Microsoft додає свою пошукову систему Bing в чатбот ChatGPT, ще більше зміцнюючи зв’язок із технологією.