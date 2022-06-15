- Категорія
- ІТ та Телеком
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Веб-версія Photoshop стане безкоштовною
Розробник програмного забезпечення Adobe вирішив запропонувати користувачам безкоштовну веб-версію свого популярного програмного забезпечення для редагування фотографій Photoshop. Поки що сервіс відкрили для всіх бажаючих у тестовому режимі і лише в Канаді.
Про це повідомляє The Verge.
У безкоштовній веб-версії доступні всі функції редагування, стверджують Adobe. Проте, для деяких функцій може знадобитися платна підписка або оновлення у майбутньому.
Користувачам необхідно створити обліковий запис Adobe, який також є безкоштовним, щоб скористатися безкоштовною версією Photoshop в інтернеті. Незрозуміло, коли безкоштовна веб-версія Photoshop буде доступна за межами Канади.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми хочемо зробити Photoshop більш доступним і простим для того, щоб більше людей могли випробувати його та протестувати продукт", - розповів віце-президент Adobe з цифрових зображень Марія Яп.
Тим часом, компанія продовжує оновлювати Photoshop для інтернету, додаючи більше інструментів, включаючи уточнення країв, криві, інструменти освітлення, а також можливість конвертувати смарт-об'єкти. Веб-версія також отримує мобільну підтримку для перегляду та зміни зображень.
Раніше Adobe Inc. оголосила, що припиняє нові продажі продуктів та послуг у Росії через війну в Україні, розв'язану РФ. Також Adobe обмежить доступ російських ЗМІ до продуктової лінійки Creative Cloud.