IBM повністю згорне бізнес у Росії

Американський виробник комп'ютерної техніки та програмного забезпечення IBM (International Business Machines) вирішив згорнути свій бізнес у Росії та приступив до звільнення своїх співробітників у цій країні.

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Як повідомляє агентство Reuters, про це свідчить повідомлення, розіслане співробітникам корпорації від імені гендиректора IBM Арвінда Крішни.

"Оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає, ми вирішили провести планомірне згортання бізнесу IBM у Росії", - написав він.

За словами Крішни, співробітники IBM у Росії "не зі своєї вини пережили місяці стресу і невизначеності", але він запевняє їх, що компанія і надалі підтримуватиме їх і зробить всі розумні кроки, щоб пом'якшити зміну їхнього місця роботи, наскільки це можливо.

На початку травня глава IBM заявляв, що не впевнений, як довго ще його компанія зможе платити своїм співробітникам у Росії у світлі посилення санкцій проти цієї країни через військову агресію проти України. Зазначається також, що всього в Росії IBM кілька сотень співробітників. При цьому на сайті американської корпорації більше не доступний розділ про її бізнес РФ.

Нагадаємо, що ще на початку березня на сайті IBM було опубліковано повідомлення від імені Крішни, проілюстроване українським прапором, в якому той зазначав, що компанія "призупинила всі операції в РФ".

Перед цим глава IBM виступив із засудженням війни Росії проти України, зазначивши, що вона припинила продаж техніки в РФ, а також будь-які відносини із російськими військовими структурами.

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