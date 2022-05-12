Siemens вирішив припинити бізнес у Росії

Німецький технологічний концерн Siemens вирішив згорнути всю виробничу діяльність та бізнес-активність у Росії через ведення нею війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти в засудженні війни в Україні та націлені на підтримку наших людей і надання гуманітарної допомоги. Siemens залишить російський ринок внаслідок війни в Україні. Компанія розпочала процедуру припинення своєї виробничої діяльності та всієї виробничої бізнес-активності", - сказано в ньому.

Вказано, що процес відбуватиметься відповідно до нормативних вимог та міжнародних санкцій. Зазначається, що пізніше у четвер, 12 травня, буде повідомлено і про фінансові наслідки рішення про вихід бізнесу з РФ.

Siemens при цьому наголошує, що була однією з перших компаній, що призупинили нові операції та міжнародні поставки до Росії, а також до Білорусі на час оцінки ситуації для забезпечення безпеки 3 тисяч своїх російських співробітників.

"Це було непростим рішенням, враховуючи наш обов'язок піклуватися про наших співробітників і давні відносини з клієнтами на ринку, на якому ми працюємо вже майже 170 років. Ми оцінюємо вплив на наших людей, і ми продовжуватимемо підтримувати їх у міру наших можливостей. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам та народу України та підтримуємо міжнародне співтовариство у заклику до миру", - наголосив гендиректор Siemens AG Роланд Буш.

Siemens – міжнародний технологічний конгломерат, що працює у сферах автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, мобільності, а також розподілених енергосистем. Це найбільший європейський промисловий виробник, його штаб-квартира розташована у німецькому Мюнхені.

У Росії концерн, згідно з даними на його сайті, працює за всіма традиційними напрямками своєї діяльності, присутній у більш ніж 40 містах і є одним з провідних постачальників продукції, послуг і комплексних рішень для модернізації ключових галузей економіки та інфраструктури. ТОВ "Сіменс" налічує близько 2700 працівників.

Крім того, після виділення енергетичного підрозділу корпорації в окрему компанію Siemens Energy в Росії з'явилася компанія "Сіменс енергетика", яка є одним з основних постачальників енергообладнання в країні. Компанії, зокрема, належить "Сіменс трансформатори" та 65% у "Сіменс технології газових турбін". Також Siemens Gamesa, що входить до Siemens Energy, є партнером "Енел Росія" в реалізації проектів у відновлюваній енергетиці в Росії.

Крім цього, в Росії у Siemens та групи "Сінара" діє спільне підприємство "Уральські локомотиви", що серійно випускає вантажні магістральні електровози та електропоїзди "Ласточка".

Джерело фото: ua.depositphotos.com