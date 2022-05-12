Siemens решил прекратить бизнес в России

Немецкий технологический концерн Siemens решил свернуть всю производственную деятельность и бизнес-активность в России из-за ведения ею войны в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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"Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине и нацелены на поддержку наших людей и оказание гуманитарной помощи. Siemens покинет российский рынок в результате войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности и всей производственной бизнес-активности", - сказано в нем.

Указано, что процесс будет происходить в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями. Отмечается, что позже в четверг, 12 мая, будет сообщено и о финансовых последствиях решения об уходе из РФ.

Siemens при этом подчеркивает, что была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию, а также в Беларусь на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 тысяч своих российских сотрудников.

"Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших людей, и мы будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру", - подчеркнул гендиректор Siemens AG Роланд Буш.

Siemens – международный технологический конгломерат, работающий в сферах автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, мобильности, а также распределенных энергосистем. Это крупнейший европейский промышленный производитель, его штаб-квартира расположена в немецком Мюнхене.

В России концерн, согласно данным на его сайте, работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2700 сотрудников.

Кроме того после выделения энергетического подразделения корпорации в отдельную компанию Siemens Energy в России появилась компания "Сименс энергетика", которая является одним из основных поставщиков энергооборудования в стране. Компании, в частности, принадлежит "Сименс трансформаторы" и 65% в "Сименс технологии газовых турбин". Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером "Энел Россия" в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Помимо этого, в России у Siemens и группы "Синара" действует совместное предприятие "Уральские локомотивы", серийно выпускающее грузовые магистральные электровозы и электропоезда "Ласточка".

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