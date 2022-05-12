Из-за санкций Россия использует чипы от холодильников в военной технике, - министр США

Санкции заставили Россию использовать чипы от холодильников и посудомоечных машин в своей военной технике. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо, пишет The Washington Post.

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"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников", — сказала Раймондо во время слушаний в Сенате США.

Издание отмечает, что экспорт США в Россию с момента введения санкций в феврале сократился почти на 70%. Аналогичные пакеты санкций, которые распространяются и на Беларусь, приняли также 30 других стран.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологий, что подорвало бы ее возможности продолжать войну", - сказала Раймондо.

Также министр добавила, что два российских производителя танков вынуждены были прекратить производство из-за нехватки компонентов.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что из-за санкций в России возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет.