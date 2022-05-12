Через санкції Росія використовує чіпи від холодильників у військовій техніці, - міністр США

Санкції змусили Росію використовувати чіпи від холодильників та посудомийних машин у своїй військовій техніці. Про це заявила Міністр торгівлі США Джина Раймондо, пише The Washington Post.

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"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", - сказала Раймондо під час слухань у Сенаті США.

Видання зазначає, що експорт США до Росії з моменту запровадження санкцій у лютому скоротився майже на 70%. Аналогічні пакети санкцій, які поширюються на Білорусь, прийняли також 30 інших країн.

"Наш підхід у тому, щоб позбавити Росію технологій, що підірвало б її можливості продовжувати війну", - сказала Раймондо.

Також міністр додала, що два російські виробники танків змушені були припинити виробництво через брак компонентів.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що через санкції в Росії виникли проблеми з поповненням запасів високоточних ракет.