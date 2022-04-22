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Шведская компания Essity объявила об уходе из России из-за ухудшения условий ведения бизнеса
Компания производит предметы личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.
"Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка",— об этом компания заявила в своем отчете за первый квартал 2022 года.
В Essity также сообщили, что повысили цены на свою продукцию во всем мире и планируют в будущем поднять их еще раз.
В России работают три фабрики Essity, а всего в российском подразделении трудоустроено 1300 сотрудников. В 2021 году объем продаж Essity в России составил около $29,5 млн, или 2% от общего оборота.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компания производит предметы личной гигиены. На российском рынке она представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.
Напомним, что ранее производитель товаров для дома Procter & Gamble Co (PG.N) заявил в отчете о ценных бумагах, что он, вероятно, не сможет продолжать свою деятельность в России из-за санкций, ограничений для финансовых учреждений и проблем с денежно-кредитным контролем.