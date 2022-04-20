Индийская Tata Steel прекратила бизнес с РФ

Сталелитейная компания Tata Steel перестала сотрудничать с Россией. Об этом сообщает ее пресс-служба.

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"Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что у нее нет сотрудников в РФ.

"Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России", — отметили в Tata Steel.

Напомним, в связи с агрессией РФ по отношению к Украине бизнес с Россией прекратило множество компаний.

Так, GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

А компания Shell начала процедуру вывода сотрудников из своих совместных предприятий с российским ПАО "Газпром".