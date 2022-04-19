Производитель клея "Момент" решил прекратить бизнес в РФ

Немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение прекратить деятельность в России из-за военной агрессии РФ против Украины.

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Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

"В свете последнего развития войны на Украине Henkel решила отказаться от бизнеса в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет подготовка к реализации этого решения.

Вплоть до завершения процесса ликвидации бизнеса 2500 сотрудникам компании в стране будут продолжать выплачивать зарплату.

Кроме того компания Henkel решила увеличить объемы помощи пострадавшим от военных действий на Украине.

В числе брендов компании Henkel — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка"; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

Отметим, впервые в СССР клей "Момент" был выпущен в 1979 году на Тосненском заводе бытовой химии (Ленинградская область). Клей не являлся советской разработкой, для производства были закуплены ноу-хау, лицензия и оборудование для производства клея марки "Pattex" западногерманской фирмы "Henkel". Клею было дано название "Момент-1".

В 1991 году пакет акций Тосненского завода был приобретён концерном "Henkel", в 1994 — завод был переименован в "Хенкель-Эра".

По состоянию на 2017 год под торговой маркой "Момент" производятся различные клеи для хозяйственных нужд: универсальные, для резины, для дерева, обойные, монтажные, эпоксидные и другие, а также герметики и монтажная пена.

Клей "Момент" раньше был популярен у токсикоманов, как одурманивающее средство, но потом токсичный толуол был исключен из состава. Сейчас в состав клея входят хлоропреновые каучуки, эфиры канифоли, фенолформальдегидные смолы, этилацетат, ацетон, противостаритель, добавки, алифатические и нафтеновые углеводороды.