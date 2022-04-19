Виробник клею "Момент" вирішив припинити бізнес у РФ

Німецький виробник побутової хімії Henkel вирішив припинити діяльність у Росії через військову агресію РФ проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє російська інформаційна агенція ТАСС з посиланням на офіційну заяву компанії.

"У світлі останнього розвитку війни в Україні Henkel вирішила відмовитися від бізнесу в Росії", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зараз триває підготовка до реалізації цього рішення.

До завершення процесу ліквідації бізнесу 2500 співробітникам компанії в країні продовжуватимуть виплачувати зарплату.

Крім того, компанія Henkel вирішила збільшити обсяги допомоги постраждалим від військових дій в Україні.

Серед брендів компанії Henkel — клей "Момент", засоби для чищення "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка"; косметичні засоби та засоби гігієни Fa, Taft, Shamtu; засоби обробки Ceresit, Metylan та інші.

Зазначимо, вперше в СРСР клей "Момент" був випущений в 1979 році на Тосненському заводі побутової хімії (Ленінградська область). Клей не був радянською розробкою. Для виробництва було закуплено ноу-хау, ліцензію та обладнання для виробництва клею марки "Pattex" західнонімецької фірми "Henkel". Клею було дано назву "Момент-1".

У 1991 році пакет акцій Тосненського заводу був придбаний концерном "Henkel", у 1994-му завод був перейменований на "Хенкель-Ера".

Станом на 2017 рік під торговою маркою "Момент" виготовляються різні клеї для господарських потреб: універсальні, для гуми, для дерева, шпалерні, монтажні, епоксидні та інші, а також герметики та монтажна піна.

Клей "Момент" раніше був популярний у токсикоманів як одурманюючий засіб, але потім токсичний толуол був виключений зі складу. Зараз до складу клею входять хлоропренові каучуки, ефіри каніфолі, фенолформальдегідні смоли, етилацетат, ацетон, протистаритель, добавки, аліфатичні та нафтенові вуглеводні.