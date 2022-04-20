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Індійська Tata Steel припинила бізнес з РФ
Сталеварна компанія Tata Steel перестала співпрацювати з Росією. Про це повідомляє пресслужба.
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У компанії наголосили, що вона не має співробітників у РФ.
"Щоб забезпечити безперервність бізнесу, всі наші сталеливарні підприємства в Індії, Великій Британії та Нідерландах використовують альтернативні джерела сировини, щоб покінчити із залежністю від Росії", - зазначили в Tata Steel.
Нагадаємо, у зв'язку з агресією РФ щодо України бізнес із Росією припинило безліч компаній.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, GM звільняє співробітників російського офісу, а дилерам розіслали повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.
А компанія Shell розпочала процедуру виведення співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром".