Індійська Tata Steel припинила бізнес з РФ

Сталеварна компанія Tata Steel перестала співпрацювати з Росією. Про це повідомляє пресслужба.

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"Ми ухвалили свідоме рішення припинити вести бізнес із Росією", - йдеться у заяві.

У компанії наголосили, що вона не має співробітників у РФ.

"Щоб забезпечити безперервність бізнесу, всі наші сталеливарні підприємства в Індії, Великій Британії та Нідерландах використовують альтернативні джерела сировини, щоб покінчити із залежністю від Росії", - зазначили в Tata Steel.

Нагадаємо, у зв'язку з агресією РФ щодо України бізнес із Росією припинило безліч компаній.

Так, GM звільняє співробітників російського офісу, а дилерам розіслали повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.

А компанія Shell розпочала процедуру виведення співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром".