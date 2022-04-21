Procter & Gamble намерен окончательно уйти из РФ

Производитель товаров для дома Procter & Gamble Co (PG.N) заявил в отчете о ценных бумагах, что он, возможно, не сможет продолжать свою деятельность в России из-за санкций, ограничений для финансовых учреждений и проблем с денежно-кредитным контролем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

P&G и многие другие компании начали сворачивать свой бизнес в России в марте этого года после того, как российские войска вторглись в Украину. В P&G отметили, что влияние войны на деятельность компании P&G, на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов является определяющим, сможет ли она остаться в России. Об этом передает Reuters.

В P&G в России работает около 2500 человек.

Компания заявила, что существует высокий уровень неопределенности в отношении того, как будет развиваться война, какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение.

Компания также заявила, что два ее завода в Украине могут быть уничтожены, что повлечет за собой финансовые потери компании. В Украине работает около 500 сотрудников P&G.

До войны бизнес P&G в России и Украине приносил от 1,5% до 2% ее чистых продаж и глобальной прибыли.

В прошлом месяце P&G заявила, что прекращает все новые инвестиции в России и значительно сокращает свой портфель продукции, чтобы сосредоточиться на основных предметах гигиены, здоровья и личной гигиены.

Напомним, что 19 апреля компания General Motors заявила, что сворачивает бизнес в России. GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.