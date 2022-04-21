Procter & Gamble має намір остаточно піти з РФ

Виробник товарів для дому Procter & Gamble Co (PG.N) заявив у звіті про цінні папери, що він, можливо, не зможе продовжувати свою діяльність у Росії через санкції, обмеження для фінансових установ та проблеми з грошово-кредитним контролем.

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P&G та багато інших компаній почали згортати свій бізнес у Росії у березні цього року після того, як російські війська вторглися в Україну. У P&G зазначили, що вплив війни на діяльність компанії P&G, на роздрібних клієнтів, постачальників та дистриб'юторів є визначальним, чи зможе вона залишитися у Росії. Про це повідомляє Reuters.

У P&G у Росії працює близько 2500 осіб.

Компанія заявила, що існує високий рівень невизначеності щодо того, як розвиватиметься війна, якою буде її тривалість та її остаточний дозвіл.

Компанія також заявила, що два її заводи в Україні можуть бути знищені, що спричинить фінансові втрати компанії. В Україні працює близько 500 працівників P&G.

До війни бізнес P&G у Росії та Україні приносив від 1,5% до 2% її чистого продажу та глобального прибутку.

Минулого місяця P&G заявила, що припиняє нові інвестиції в Росії і значно скорочує свій портфель продукції, щоб зосередитися на основних предметах гігієни, здоров'я та особистої гігієни.

Нагадаємо, що 19 квітня компанія General Motors заявила, що згортає бізнес у Росії. GM звільняє співробітників російського офісу, а дилерам розіслали повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.