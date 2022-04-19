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General Motors уходит из Росcии
GM увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.
Американский автоконцерн General Motors (GM) уходит из РФ. Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей дилерам, которые фактически запрещены санкциями США. Об этом пишет "КоммерсантЪ".
Также стало известно, что GM увольняет сотрудников российского офиса.
Так, компания General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после вторжения российских войск в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что дилерам, которые получили уведомление от GM, не будут компенсированы вложения в дилерские центры.
Напомним, что в январе 2022 года General Motors сообщил об инвестировании $6,5 млрд в производство электромобилей и аккумуляторов.