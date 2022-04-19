General Motors йде з Росії

GM звільняє співробітників російського офісу, а дилерам розіслали повідомлення про припинення постачання автомобілів та запчастин.

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Американський автоконцерн General Motors (GM) вирушає з РФ. Дилери вже отримали повідомлення про припинення постачання автомобілів дилерам, які фактично заборонені санкціями США. Про це передає Комерсант.

Також стало відомо, що GM звільняє співробітників російського офісу.

Так, компанія General Motors стане першим іноземним автоконцерном, що остаточно піде з Росії після вторгнення російських військ в Україну.

Зазначається, що дилерам, які отримали повідомлення від GM, не буде компенсовано вкладень у дилерські центри.

Нагадаємо, що в січні 2022 року General Motors повідомив про інвестування $6,5 млрд у виробництво електромобілів та акумуляторів.