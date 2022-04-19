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Великобританія має намір позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної
Великобританія вважає, що через війну в Україні необхідно позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної фондової біржі. Це призведе до того, що не буде підстав для інвестицій у Росію.
Позбавлення статусу означає, що інвестори більше не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг Великобританії у майбутньому під час торгівлі на Московській фондовій біржі. Про це йдеться у заяві британського податкового органу HM Revenue and Customs (HMRC), повідомляє CNN.
Проте існуючі інвестиції будуть захищені.
Статус визнаної фондової біржі — це класифікація, присвоєна HMRC для оподаткування, що дозволяє цінним паперам, які торгуються на визнаній біржі, мати право на певні податкові режими та пільги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Оскільки ми продовжуємо ізолювати Росію у відповідь на їхню незаконну війну з Україною, анулювання визнаного статусу Московської фондової біржі посилає чіткий сигнал про те, що в Росії немає підстав для нових інвестицій", - заявила фінансовий секретар казначейства Великобританії Люсі Фрейзер.
Цей крок є останнім у низці санкцій, які британський уряд запровадив щодо Росії після її вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що міжнародні інвестори йдуть з Китаю, оскільки побоюються, що згодом щодо цієї країни можуть бути введені такі самі санкції, як і проти Росії.