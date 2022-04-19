Великобритания намерена лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной

Великобритания считает, что из-за войны в Украине необходимо лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной фондовой биржей. Это приведет к тому, что не будет оснований для инвестиций в Россию.

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Лишение статуса означает, что инвесторы больше не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле на Московской фондовой бирже. Об этом говорится в заявлении британского налогового органа HM Revenue and Customs (HMRC), передает CNN.

Однако существующие инвестиции будут защищены.

Статус признанной фондовой биржи — это классификация, присвоенная HMRC для налогообложения, которая позволяет ценным бумагам, торгуемым на признанной бирже, иметь право на определенные налоговые режимы и льготы.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на их незаконную войну с Украиной, аннулирование признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал о том, что в России нет оснований для новых инвестиций", — заявила финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер.

Этот шаг является последним в череде санкций, которые британское правительство ввело в отношении России после ее вторжения в Украину.

Напомним, что международные инвесторы уходят из Китая, поскольку опасаются, что со временем в отношении этой страны могут быть введены такие же санкции, как и против России.